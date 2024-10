AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2024 - 11:21 Para compartilhar:

Ao menos 23 pessoas morreram no incêndio de um ônibus que transportava estudantes na Tailândia, anunciou a polícia nesta terça-feira (1º).

“Encontramos 23 corpos dentro do ônibus”, declarou Trairong Phiwpan, chefe do departamento de polícia científica. As autoridades não informaram quantos adultos e quantas crianças morreram na tragédia.

