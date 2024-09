AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2024 - 18:35 Para compartilhar:

Vinte pessoas morreram e mais de 450 ficaram feridas nesta quarta-feira (20) em uma nova onda de explosões de aparelhos de comunicação no Líbano, anunciou o Ministério da Saúde, um dia após as explosões de pagers pertencentes a membros do movimento islamista Hezbollah.

“A onda de explosões inimigas direcionadas contra walkie-talkies (…) matou 20 pessoas e feriu mais de 450”, informou o ministério em um comunicado.

