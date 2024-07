Ao menos 19 mortos em confronto entre narcotraficantes no México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/07/2024 - 6:01 Para compartilhar:

Pelo menos 19 pessoas morreram, entre elas quatro guatemaltecos, em um confronto entre dois cartéis de drogas no estado mexicano de Chiapas (sul), informou na segunda-feira (1º) a Secretaria de Segurança do México.

Os eventos ocorreram na última sexta-feira no município de La Concordia, próximo à fronteira com a Guatemala, onde a violência tem se intensificado nos últimos anos.

Um comunicado da secretaria relata que em um caminhão de carga “foram encontradas 14 pessoas do sexo masculino mortas a tiros, mais duas na cabine, duas ao lado e mais uma aproximadamente a 100 metros de distância”. Inicialmente, as autoridades relataram as mortes de 20 pessoas.

De acordo com a Secretaria de Segurança, as primeiras investigações indicam que foi um “confronto” entre o cartel de Sinaloa, um dos mais poderosos do país, e outra facção criminosa identificada como “cartel de Chiapas e Guatemala”.

As autoridades destacam que os grupos criminosos “disputam o controle do crime naquela zona fronteiriça”.

“Documentou-se que pelo menos quatro das pessoas falecidas portavam identificações emitidas pelo governo da Guatemala”, acrescentou o comunicado.

As autoridades receberam o primeiro alerta do confronto no sábado, quando uma ligação para o número de emergência relatou a presença de corpos em uma estrada rural.

Forças de segurança estaduais e federais foram enviadas ao local, acrescenta o comunicado. Os policiais encontraram o caminhão de carga com os corpos e outro veículo na estrada.

A Secretaria de Segurança mencionou um vídeo de origem desconhecida que mostram imagens do confronto, quando criminosos se apresentaram como membros do cartel de Sinaloa.

O governo federal ordenou no fim de semana a mobilização de 1.200 agentes para reforçar a segurança na fronteira com a Guatemala.

Esta região do México também registra a presença do cartel Jalisco Nova Geração, outro grupo criminoso influente que disputa o território com o cartel de Sinaloa.

A violência aumentou nos últimos anos em Chiapas, inclusive durante a campanha das eleições presidenciais de 2 de junho.

A presidente eleita, a esquerdista Claudia Sheinbaum, foi retida por alguns minutos por homens encapuzados em uma rodovia daquele estado no dia 21 de abril, estava em campanha.

As autoridades eleitorais suspenderam as eleições em dois municípios de Chiapas devido à insegurança e às ameaças.

No dia 14 de maio, as autoridades encontraram 11 corpos no município de Chicomuselo, outra região de Chiapas. Além disso, mais de 10 pessoas morreram em ataques contra candidatos.

Segundo o centro de análise Insight Crime, o conflito envolve o controle de rotas e localidades fronteiriças, em uma área crucial para o tráfico de drogas, armas e migrantes que atravessam o México em direção aos Estados Unidos.

Desde dezembro de 2006, quando o governo federal iniciou uma polêmica ofensiva militar antidrogas, mais de 450 mil assassinatos e cerca de 100 mil desaparecimentos foram registrados no México, de acordo com números oficiais.

sem/ag/am/fp