Ao menos 16 pessoas, a maioria crianças, morreram neste sábado em um incêndio em um parque de diversões no oeste da Índia, informou o governo local.

Nove pessoas foram hospitalizadas. As autoridades temem o aumento do número de vítimas, afirmou Prabhav Joshi, funcionário do governo municipal de Rajkot, no estado de Gujarat.

