Ao menos 148 pessoas morrem após barco pegar fogo no Congo, informa mídia

Pelo menos 148 pessoas foram encontradas mortas na República Democrática do Congo depois que um barco motorizado de madeira pegou fogo e virou, informou a mídia citando autoridades locais nesta sexta-feira.

O barco estava transportando cerca de 500 passageiros, incluindo mulheres e crianças, quando virou na terça-feira no rio Congo, localizado na região noroeste do país, de acordo com as reportagens.

Acidentes de barco são comuns no Congo, onde embarcações antigas de madeira são o principal meio de transporte entre os vilarejos e, com frequência, são carregadas muito além de sua capacidade.

As autoridades estimam que centenas de pessoas ainda estejam desaparecidas, acrescentaram as reportagens. O número de mortos havia sido estimado anteriormente em 50.

O barco, chamado HB Kongolo, pegou fogo perto da cidade de Mbandaka, depois de deixar o porto de Matankumu em direção ao território de Bolomba.

Cerca de 100 sobreviventes foram levados para um abrigo improvisado na prefeitura local, enquanto os que sofreram queimaduras foram levados para hospitais locais, informou a Sky News.

O incidente ocorreu quando um incêndio começou quando uma mulher estava cozinhando a bordo da embarcação, disse Compétent Loyoko, o comissário fluvial, à Associated Press.

Vários passageiros, incluindo mulheres e crianças, morreram depois de pular na água sem saber nadar, acrescentou a reportagem.

Em 2024, pelo menos 78 pessoas se afogaram quando um barco com 278 passageiros virou no Lago Kivu, no leste do Congo. Em um incidente separado, pelo menos 22 pessoas morreram depois que um barco fluvial afundou em dezembro no oeste do Congo.