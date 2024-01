Ao menos 14 combatentes pró-governo mortos pelo EI na Síria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/01/2024 - 9:58 Para compartilhar:

Extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) mataram pelo menos 14 combatentes pró-governo na Síria durante um ataque a um ônibus militar no deserto, anunciou nesta terça-feira (9) o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

“Pelo menos 14 membros das forças do governo morreram e outros ficaram feridos em um ataque sangrento de membros do EI contra um ônibus militar no deserto de Palmyra”, no leste da província de Homs (centro), disse o OSDH.

Segundo a ONG, este é o segundo ataque realizado pelo EI contra as forças do governo em janeiro, quando nove soldados do governo sírio e membros de milícias morreram em 1º de janeiro em um ataque do grupo contra postos militares no deserto oriental.

O EI intensificou recentemente os seus ataques na Síria contra as tropas do governo, especialmente a partir do deserto, para onde os seus combatentes recuaram após a perda, em 2019, dos vastos territórios que controlavam naquele país.

Os extremistas do EI estabeleceram um califado autoproclamado em junho de 2014 em uma vasta região que abrange o Iraque e a Síria. Uma coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos, lutou contra a organização até que as Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, tomaram o último reduto do EI, Bagouz (leste da Síria), em março de 2019, assinando assim a derrota territorial do grupo ultrarradical.

No entanto, o Estado Islâmico continua atacando regularmente as forças pró-governo e os membros das FDS no vasto deserto sírio.

A guerra civil na Síria, desencadeada em 2011 pela repressão às manifestações pró-democracia, deixou mais de meio milhão de mortos e dividiu o país.

