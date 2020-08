Ao menos 137 mortos e 5.000 feridos em explosões de Beirute

As explosões que devastaram Beirute na terça-feira deixaram pelo menos 137 mortos e dezenas de pessoas continua desaparecidas, anunciou nesta quinta-feira à o porta-voz do ministério da Saúde do Líbano.

“Até o momento o balanço é de mais de 137 mortos e mais de 5.000 feridos”, afirmou Rida Moussaoui. Os números devem ser atualizados nas próximas horas.

As enormes explosões, provocadas segundo as autoridades por um incêndio em um depósito que armazenava uma grande quantidade de nitrato de amônio no porto de Beirute, deixou quase 300.000 desabrigados na capital libanesa.

