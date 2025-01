Ao menos 10 mortos em ataque a tiros em Montenegro

Pelo menos 10 pessoas, entre elas duas crianças, morreram nesta quarta-feira (1º) quando um homem armado invadiu um restaurante em um vilarejo no sul de Montenegro, perto da cidade de Cetinje, e abriu fogo, informou o ministro do Interior do país balcânico.

O suspeito “tirou a vida de pelo menos 10 pessoas, incluindo duas crianças da família Vuletic”, proprietária do restaurante onde ocorreu o ataque, declarou Danilo Saranovic.

A polícia informou pouco antes que “em um restaurante de Bajice, A. M., de 45 anos, matou várias pessoas com uma arma de fogo”.

“Ele estava armado, saiu do prédio e fugiu”, acrescentaram as autoridades.

O primeiro-ministro, Milojko Spajic, informou que quatro pessoas ficaram gravemente feridas. “Os médicos estão lutando para salvá-las”, afirmou.

O governo decretou três dias de luto no pequeno país, que tem 630 mil habitantes e está localizado na península balcânica.

Embora o crime organizado e a corrupção sejam problemas de longa data em Montenegro, a polícia afirmou que o ataque a tiros não foi causado por “confrontos entre grupos criminosos organizados”.

As forças de segurança pediram aos moradores que não saiam de suas casas.

