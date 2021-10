Ao LANCE!, Tristão Garcia explica o desafio do Vasco: ‘Fazer campanha de campeão para recuperar o atraso’

Na reta final desta Série B do Campeonato Brasileiro, ainda mais pela situação em que o Vasco se meteu, olhar para a tabela é mais do que necessário. Assim como falar com quem calcula as chances das equipes na competição. O LANCE! procurou Tristão Garcia, do site Infobola, que projetou o que o Cruz-Maltino tem de fazer para conquistar o acesso.

– Acho que mais sete vitórias e completar com um empate, se precisar, para não depender dos outros. O Vasco teve um contratempo quando perdeu para o Londrina em casa e ali perdeu dois jogos (antes para o Remo e depois para o Operário). Tem que fazer campanha de campeão para recuperar o atraso – define Tristão.

O time comandado por Fernando Diniz está com 43 pontos a dez jogos do fim da competição. Pela projeção do matemático, chegaria aos 64 pontos considerados mágicos. A equipe está a cinco pontos do G4, mas os times do segundo ao quinto lugares estão separados por apenas dois pontos. É um bloco no qual o Cruz-Maltino precisa chegar.

– Na cabeça desses quatro times, eles disputam três vagas. Não estão olhando para baixo. O Vasco que está olhando para cima. O Vasco tem que colocar pressão. Principalmente nos confrontos diretos. O que o Botafogo fez, de perder em casa para o Avaí, o Vasco não pode se dar ao luxo – entende, fazendo também uma analogia curiosa:

– Tem que fazer como o tubarão, que, quando chega, afasta os peixes. Tem que chegar para assustar a turma. Para afastar pelo menos dois times – avalia.

Após o fim da rodada 28, o Vasco tinha 14% de chances de acesso, de acordo com o site Infobola, de Tristão Garcia. Depois dos três primeiros jogos da 29ª rodada, o número mudou para 16%. Para ampliar ainda mais, o primeiro passo é vencer o Sampaio Corrêa, neste sábado.

