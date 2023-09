Ao lado do Padre Fábio de Melo, Rosa de Saron lança regravação de sucesso

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2023 - 17:22 Compartilhe

A banda de rock cristão Rosa de Saron disponibiliza mais uma faixa abençoada de seu atual projeto, “In Concert”. “O Sol Ainda Brilha” traz uma mensagem de esperança: se abrirmos a janela, veremos um sol brilhante e uma vida linda esperando. Com uma nova roupagem, a canção traz feat. com o Padre Fábio de Melo, e chega às plataformas de áudio à meia-noite desta terça (26), enquanto seu videoclipe poderá ser conferido às 12h do mesmo dia.

Sucesso dentro e fora da música gospel, Grevão, Rogério, Eduardo e Bruno convidam a todos aqueles que precisam de cura e mudança de perspectivas para acompanhar o lançamento da canção, e serem edificados por esta mensagem, que foi entregue a Bruno para que mais vidas pudessem ser alcançadas e restauradas.

“O Sol Ainda Brilha” é a regravação de um grande sucesso do grupo, que estreou nos aplicativos de música em novembro de 2020 junto a outras 12 canções do álbum “Lunação”. Por sua bela mensagem de que mesmo os dias mais escuros não duram para sempre e não extinguem os dias de sol ou as infinitas possibilidades de alegria, a canção foi uma das mais bem recebidas do projeto, e alcançou mais de 3,6 milhões de streams.

‘In Concert’ também vem seguindo o sucesso de outros projetos da banda. No último dia 4 de setembro, o grupo disponibilizou a primeira faixa do audiovisual, “A Rosa e o Espinho”, canção que nos convida a ressignificar nossas dores e nos ensina que o amor faz a vida valer. Com poucas semanas desde seu lançamento, o hit já conquistou mais de 1,1 milhão de views apenas no YouTube.

In Concert no Theatro Municipal

No último dia 6 de agosto a banda Rosa de Saron encantou o público que foi até o Theatro Municipal de São Paulo para prestigiar a gravação de mais um projeto do grupo. Com participações do Padre Fábio de Melo, Kemuel, Leonardo Gonçalves, Mandume, a cantora lírica e soprano Carmen Monarcha e da orquestra sinfônica de Indaiatuba, regida pela renomada maestra Natália Laranjeira, o DVD é o primeiro audiovisual que traz Faglione como vocalista.

Com impecável repertório que contém músicas de ânimo, alívio e um respiro de esperança em meio ao caos, o grupo emocionou os presentes com seu rock que contracenou com o erudito em grandes clássicos.

