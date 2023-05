Ao lado do marido, Malala Yousafzai curte destino ‘lendário’ no Brasil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2023 - 23:56 Compartilhe

Malala Yousafzai está no Brasil pela primeira vez desde 2018. Nesta segunda-feira (22), a ativista paquistanesa compartilhou imagens de sua visita ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no Instagram.

“Tentando dar nosso melhor ‘Ted Lasso’ no lendário Maracanã. Estou muito feliz de estar de volta ao lindo Brasil”, escreveu, na rede social. Em uma foto, ela aparece sentada na arquibancada do local ao lado do marido, Asser Malik.

Nos stories publicados em sua conta, Malala ainda apareceu cobrando pênaltis e fingindo ser uma jogadora de futebol sendo entrevistada em uma coletiva de imprensa.

Veja:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias