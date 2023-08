Ao lado do filho, Andressa Urach apresenta bastidores de gravação de vídeo de sexo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2023 - 16:12 Compartilhe

A modelo Andressa Urach, 35 anos, apresentou para os seguidores no Instagram, na última terça-feira (29), os bastidores de mais uma gravação de material adulto para plataformas na web.

Através dos Stories, a ex-miss Bumbum mostrou que o primogênito, Arthur Urach, 18, estava presente no local de gravação, comprovando que ele é o responsável por produzir e registrar o conteúdo.

“Chegou mais um dia de gravação e olha quem está aqui? Meu câmera oficial. Essa gravação hoje vai ser incrível e vocês não podem perder, vai estar lá no Privacy”, informou ela no vídeo gravado ao lado do filho.

Em seguida, a modelo exibiu detalhes do local em que estava prestes a gravar. Ela também posou com o ator de conteúdo pornográfico, Jefão.

“Olha quem está aqui comigo? Apresento para vocês o Jefão! Vai ter conteúdo na plataforma dele e na minha. Vai ficar espetacular”, garantiu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias