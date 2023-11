Ao lado do filho, Ana Hickmann agradece mensagens de apoio após violência doméstica: ‘Hoje é um novo dia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2023 - 10:05 Para compartilhar:

A apresentadora Ana Hickmann fez sua primeira postagem nas redes sociais após registrar no último sábado, 11, um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, por violência doméstica e lesão corporal.

“Minha força, minha motivação, o amor da minha vida!!! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia”, escreveu.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a participação dela no programa “Hoje em Dia”, da Record, também não está confirmada. Ela é uma das apresentadoras fixas do programa matinal – de 2005 a 2009 e retornou em 2015.

A acusação de Ana Hickmann contra Alexandre Correa

Ana Hickmann, de 42 anos, registrou boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, 52, por violência doméstica e lesão corporal. Segundo informações do Splash, do UOL, no documento, a apresentadora relatou ter imobilizou o braço após a ação do marido e que o filho do casal, Alexandre, de 10 anos, presenciou parte da briga. O episódio ocorreu na casa da apresentadora, em Itu, no interior de São Paulo.

O documento diz que no último sábado, 11, por volta das 15h30, Ana Hickmann estava na cozinha da mansão, acompanhada do marido, do filho, e de duas funcionárias, quando a briga começou.

A modelo afirma que o marido não teria gostado do conteúdo da conversa que estava tendo com o filho e a repreendeu. Ambos aumentaram o tom de voz, deixando o garoto assustado.

Após o ocorrido, a criança deixou o local, assustado, e Alexandre passou a pressionar a vítima contra a parede e ameaçá-la de agressão.

No boletim de ocorrência, a apresentadora afirma ter conseguido afastá-lo e, ao tentar pegar o celular, ele fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo dela.

Depois do ocorrido, Hickmann fechou a porta e deixou o marido do lado externo do cômodo. Após se sentir em segurança, chamou a polícia. Alexandre, por sua vez, optou por deixar o local antes da chegada da viatura policial.

Por conta própria, Ana Hickmann se deslocou até o Hospital São Camilo da região, onde teve o braço esquerdo imobilizado, com uma contusão no cotovelo.

O boletim de ocorrência diz também que Hickmann tomou ciência das medidas protetivas da lei Maria da Penha, mas optou por não requerê-las.

Nas redes sociais, Alexandre Correa compartilhou uma nota de esclarecimento sobre o episódio, afirmando ter tido um desentendimento com a esposa, e que não a agrediu com uma cabeçada.





