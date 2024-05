Ao lado de Vanessa Giácomo e Dan Stulbach, Théo Medon integra elenco de ‘Fé Para o Impossível’

André Ruocoi André Ruoco - https://istoe.com.br/author/andreruoco2/ 23/05/2024 - 7:10 Para compartilhar:

Impactante e transformador, o filme “Fé Para o Impossível”, promete ser um verdadeiro divisor de águas na carreira do jovem ator Théo Medon. Escolhido para interpretar Micah Murdoch na história, ele já começou as gravações e se diz empolgado com o desafio.

“O que mais me chamou a atenção foi o fato de ser baseado em uma história real. Além disso, o filme é um drama, voltado para um público mais adulto, algo diferente da maior parte dos trabalhos que fiz”, entrega o ator.

Com direção de Ernani Nunes, o longa é baseado na história de superação da missionária norte-americana Renee Murdoch, que vive no Rio de Janeiro e sofreu um trágico ataque durante uma corrida, em setembro de 2012. O evento transformou a vida dela, de seu marido, Philip Murdoch, e dos quatro filhos do casal. “É uma obra profunda, que fala sobre esperança, perseverança e é capaz de nos impactar em várias questões que envolvem a vida pessoal e familiar de cada um”, reflete Théo.

Ele também fala sobre a oportunidade de dar uma nova ótica a um personagem de sua idade que, embora adolescente, traz uma temática mais madura. “Ele é um cara muito inteligente, observador e que questiona diversas coisas à sua volta. O mais interessante é que ele foge do estereótipo do adolescente comum. Durante o filme, podemos ver seu desenvolvimento enquanto ser humano”, adianta.

Além da novidade profissional ao interpretar Micah, Théo valoriza as oportunidades de aprendizado que o projeto tem lhe proporcionado, principalmente pelo contato com os atores Vanessa Giácomo e Dan Stulbach, que interpretam seus pais no filme.

“Eu sempre procuro ouvir e aprender com os mais experientes, que é o caso da Vanessa e do Dan. Além de serem atores excepcionais, eles são pessoas maravilhosas. Tenho muita troca com o Dan, temos conversado bastante e a cada dia estamos mais afinados, aprendendo um com o outro. A Vanessa também tem nos ajudado muito nessa conexão familiar que temos que ter. Cada dia que passa é mais maravilhoso. Estou feliz demais por tê-los conhecido”, declara.

Com as gravações a todo vapor, Théo organiza sua agenda de forma que também consegue se dedicar à banda QuatroK, que acaba de lançar “Lobo Mau (Vilão) o single de estreia. “Minha rotina acaba ficando mais corrida, sim, mas a preocupação com a minha agenda é algo que tenho desde o início da minha carreira. Meus pais sempre se preocuparam em não me deixar sobrecarregado, então eu tenho tudo bem organizado, inclusive o tempo para descanso. Estou acostumado”, diz ele, que ainda está no ar na reprise da novela “As Aventuras de Poliana”, do SBT.

Ainda sem previsão de estreia, “Fé Para o Impossível” é uma produção da Galeria Distribuidora e 360 WayUp e promete ser um filme emocionante, levando ao público uma história de esperança através do talento e dedicação de um elenco renomado.