10/11/2022 - 9:03

ROMA, 10 NOV (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu nesta quinta-feira (10) com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, e reafirmou o “compromisso da Itália na relação com a Otan e com os desafios comuns que a Aliança precisa enfrentar nesse momento delicado”. (ANSA).

