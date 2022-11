Ao lado de Stoltenberg, Meloni reforça compromisso com Otan

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2022 - 10:33 Compartilhe

ROMA, 10 NOV (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu nesta quinta-feira (10) com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, e reafirmou o “compromisso da Itália na relação com a Otan e com os desafios comuns que a Aliança precisa enfrentar nesse momento delicado”.

“Considero prioritário trabalhar para reforçar a Aliança em sua totalidade com um forte pilar que deve ser também europeu. E assim, fazer com que ela fique ainda mais forte e capaz de responder as ameaças em qualquer direção”, acrescentou.

A premiê italiana ainda classificou a organização como “indispensável” para as questões de segurança tanto da Europa como da aliança transatlântica e para a “prosperidade de nossas nações porque sem segurança não pode haver crescimento”.

“Reforço ainda a vontade da Itália de participar e de participar como protagonista com seriedade. Nós somos uma nação séria e leal, mostramos isso até agora e continuaremos a mostrar”, pontuou, ressaltando ainda que “precisamos defender juntos os valores comuns da nossa identidade ocidental”.

Por sua vez, Stoltenberg afirmou que “não vê a hora” de trabalhar de maneira mais próxima com Meloni, que assumiu o cargo de premiê em 22 de outubro.

“A Itália é um dos membros-fundadores da nossa Aliança e desenvolve um papel fundamental na Otan. A segurança europeia foi colocada em risco, porém, por causa da campanha brutal de agressão de [Vladimir] Putin contra a Ucrânia”, ressaltou.

Conforme o líder da Otan, a “Itália está lado a lado com os demais aliados para manter a paz na Europa e apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário”.

“Acolho com entusiasmo a contribuição italiana em ajudar a Ucrânia a ter seu próprio direito de defesa. Vocês deram uma ajuda humanitária e financeira de centenas de milhões de euros aos ucranianos”, afirmou ainda destacando as ações das forças armadas do país em parceria com outras nações.

“Obrigado pelo seu forte compromisso com a Aliança atlântica. A Itália sempre pode contar com a Otan e sei que a Otan pode sempre contar com a Itália”, finalizou Stoltenberg.

