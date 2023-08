Ao lado de Pedro Scooby, Cintia Dicker compartilha registros do batizado da filha, Aurora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/08/2023 - 6:12 Compartilhe

Cintia Dicker abriu o álbum de fotos do batizado de sua primogênita, Aurora (8 meses), nesta sexta-feira, 25. No Instagram, a modelo compartilhou registros do evento familiar que ganhou até comemoração em frente ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Nas fotos, Dicker aparece ao lado do marido e pai de Aurora, Pedro Scooby, e de outros familiares. Os escolhidos para apadrinhar a pequena foram os empresários Carol Sampaio e Fabio Purcino.

Aurora passou por cirurgias logo após seu nascimento, em 26 de dezembro do ano passado. Ela foi diagnosticada, ainda no útero, com gastroquise, uma malformação abdominal que expõe as vísceras. Atualmente, ela segue saudável e sorridente.

