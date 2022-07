Ao lado de Monique, Bárbara Evans apresenta filha à bisavó: ‘Quatro gerações’

Bárbara Evans apresentou nesta quinta-feira (28) a filha, Ayla, para a bisavó da bebê, Maria da Conceição, mãe de Monique Evans.







Em uma publicação no Instagram, a modelo compartilhou com seus seguidores uma foto com as quatro gerações da família, e celebrou o primeiro encontro da filha com a bisa.

“Quatro gerações!! Amo vcs!! Aylinha conheceu a bisa, que felicidade”, escreveu a modelo.

Prestes a fazer 4 meses, no próximo dia 3 de agosto, Ayla é a primeira filha de Bárbara com o marido, o empresário Gustavo Theodoro.

No fim do ano passado, a modelo compartilhou com seus seguidores a preocupação com o estado de saúde de sua avó, Maria da Conceição, que precisou ser internada na UTI de um hospital no Rio de Janeiro por conta de uma pneumonia.