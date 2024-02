Ao lado de Lula, CEO da Volks anuncia R$ 16 bi em investimentos para lançar 16 novos carros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/02/2024 - 16:10 Para compartilhar:

O CEO da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom, anunciou nesta sexta-feira, 2, que a empresa investirá R$ 16 bilhões e lançará 16 novos carros no mercado até 2028. Ele deu as declarações na fábrica da montadora em São Bernardo do Campo, em cerimônia com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Aos R$ 7 bilhões já anunciados até 2026, vamos adicionar R$ 9 bilhões aqui no Brasil”, declarou o executivo. “É o maior investimento pós-pandemia de uma montadora no país”, disse ele.

Segundo Possobom, a marca é a que mais “cresce, acredita e investe no Brasil”.

De acordo com ele, os novos carros que serão lançados serão flex, híbridos e 100% elétricos.

O executivo agradeceu a ação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e também acenou a sindicalistas, uma base tradicional de Lula.

Segundo Possobom, o investimento anunciado “reforça a confiança da nossa marca no Brasil, o respeito pelos nossos colaboradores, e a nossa excelente relação com os sindicatos, que fecharam o acordo no final de 2023 fundamental para a concretização desses nossos investimentos”.

Antes dos discursos começarem, Lula e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, desfilaram em um carro aberto da Volkswagen dentro da fábrica.

São Bernardo do Campo, onde fica a planta da montadora, é o berço político de Lula. Ele emergiu para o cenário nacional como dirigente do sindicato dos metalúrgicos, a categoria que efetivamente monta os carros dentro das fábricas.

