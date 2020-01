Ao lado de Juninho, Bruno Guimarães posa para foto com camisa do Lyon

A transferência de Bruno Guimarães do Athletico-PR para o Lyon ainda não foi anunciada oficialmente, mas já é uma certeza. Nesta quarta-feira, o jogador posou para uma foto ao lado de Juninho Pernambucano, diretor do clube francês, ambos segurando uma camisa da equipe com o nome do meio-campista às costas.

A imagem foi publicada no Twitter por Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, o que só reforça a certeza da transferência. Nesta quarta, Bruno foi autorizado a deixar a concentração da seleção brasileira sub-23 na cidade colombiana de Armênia, onde se disputa o Torneio Pré-Olímpico, para realizar os exames médicos a que os jogadores são submetidos quando trocam de clube.

A presença de Juninho ao lado de Bruno na foto não foi uma obra do acaso, afinal o volante declarou recentemente que a oportunidade de trabalhar com o ex-jogador foi fundamental para a sua decisão de se transferir para o Lyon – o Atlético de Madrid também tinha interesse em seu futebol, mas acabou preterido.

Bruno revelou ainda que já conversou com o lateral-direito Rafael, ex-jogador do Manchester United e atualmente no Lyon, sobre a vida na França e o seu futuro time. Além disso, ele já sonha em participar do confronto com a Juventus, de Cristiano Ronaldo, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa – o primeiro jogo está marcado para o próximo dia 26, em Lyon.

A ida de Bruno Guimarães para a França ocorrerá depois do Pré-Olímpico, que terá a sua última rodada disputada no dia 9. Já classificado para a fase final do torneio, o Brasil fará sua última partida pela primeira etapa nesta sexta-feira, contra o Paraguai, em Armênia.