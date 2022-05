Ao lado de funcionários negros, Camilo Cristófaro diz não ser racista; veja o vídeo

Depois de se confessar ter cometido um erro ao ser flagrado em fala racista, durante sessão no plenário da Câmara Municipal de São Paulo, Camilo Cristófaro (sem partido) gravou um vídeo para se retratar. O vereador já tinha emitido uma nota se desculpando pelo ocorrido.





Ao lado de funcionários negros do seu gabinete, Camilo disse que sua declaração foi “lamentável’, mas ressaltou que a frase “é coisa de preto, né?”, proferida por ele, estava fora de contexto.

“Eu tive uma fala lamentável, muito fora de contexto no momento que eu estava conversando com outra pessoa. E essa pessoa é uma pessoa afro, que é meu amigo e meu irmão. Nós estávamos brincando. E uma brincadeira infeliz”, afirmou.

LEIA MAIS

PSB desfilia Camilo Cristófaro após fala racista na Câmara de SP

Camilo Cristófaro apresenta duas versões após fala racista na Câmara Municipal de SP

Acusado de usar expressão racista, vereador Camilo Cristófaro coleciona polêmicas

“Eu nunca fui, não sou e nem nunca serei racista. Isso aprendi com meu pai, com a minha mãe, minha família e minha origem”, completou.

Instagram will load in the frontend.

Além do vereador, os funcionários que trabalham com ele também dão seus depoimentos e reforçam a fala do vereador em sua defesa.