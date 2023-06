Ao lado de Fernández, Lula defende moeda comum com Argentina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/06/2023 - 16:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 26 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu seu homólogo argentino, Alberto Fernández, nesta segunda-feira (26), no Palácio do Planalto, e defendeu que o comércio entre os dois países seja feito com uma moeda “específica”.

“Precisamos avançar nessa direção, com novas e criativas soluções que permitam maior integração financeira e facilitem nossas trocas. Entre as opções está a adoção de uma moeda de referência específica para o comércio regional”, disse Lula durante coletiva de imprensa.

Segundo o petista, essa moeda comum “não eliminará as respectivas moedas nacionais”. (ANSA).

