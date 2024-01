Ao lado de familiares e famosos, Preta Gil agradece cura do câncer com missa em Salvador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/01/2024 - 15:05 Para compartilhar:

A cantora Preta Gil, 49 anos, reuniu amigos e familiares em uma missa de agradecimento pela cura do câncer, realizada na manhã desta sexta-feira, 5. A celebração aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Centro Histórico de Salvador.

A artista esteve acompanhada pelo pai, o também cantor Gilberto Gil, e por famosos como Gominho, Ju de Paulla e Regina Casé.

“Hoje a gente está indo para a missa agradecer, em uma igreja muito especial, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Pelourinho. Vamos agradecer. Temos muita coisa para agradecer”, declarou a artista em vídeo publicado nos stories do Instagram.

Preta foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023 e anunciou a cura em dezembro. Durante os 11 meses de luta contra a doença, a cantora compartilhou com seus seguidores nas redes sociais os tratamentos aos quais vinha sendo submetida.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias