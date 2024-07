Vídeo: Ao lado de Bolsonaro, prefeito de cidade do RS sugere guilhotina para Alexandre de Moraes

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2024 - 15:22 Para compartilhar:

Fabiano Feltrin (PL), prefeito de Farroupilha (RS), sugeriu colocar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes em uma guilhotina. No momento do discurso, o prefeito estava ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A cena foi transmitida ao vivo no Instagram de Feltrin.

“A homenagem para ele [Moraes] eu vou mostrar qual é que é, é só botar ele aqui na guilhotina”, declarou, movimentando o equipamento e dando risada.

Lembra do prefeito de Farroupilha que tentou armar pro Paulo Pimenta durante a pandemia mas foi desmascarado? Agora durante uma visita de Jair Bolsonaro por lá, ele disse que o ministro do STF @alexandre de Moraes teria de ser colocado “na guilhotina”. pic.twitter.com/wFr32UnsaE — William De Lucca (@delucca) July 25, 2024

Bolsonaro não endossou a fala, mas permaneceu ao lado do prefeito e colocou a mão em seu ombro. A fala rendeu duras críticas de membros do governo e aliados do presidente Lula.

No X (antigo Twitter), a presidente nacional do PT e deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffman, repudiou a ação alegando que o intuito do prefeito de Farroupilha foi buscar holofotes.

“A fala aconteceu durante um passeio da caravana bolsonarista pela serra gaúcha, em um parque temático. Ou seria caravana golpista? Esse prefeito é aquele mesmo que tentou lacrar na Internet durante o desastre do RS e tomou uma invertida do ministro Paulo Pimenta. Inacreditável! Que a Justiça bata logo na porta de sua casa”, escreve.

Em busca dos holofotes, o prefeito de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, sugeriu guilhotinar o ministro Alexandre de Moraes. Isso mesmo, usar uma guilhotina contra um membro do Supremo Tribunal Federal. Ao lado dele, Bolsonaro ri. A fala aconteceu durante um passeio da caravana… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 25, 2024