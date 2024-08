Ao lado de Bolsonaro e Tarcísio, Nunes confirma candidatura à reeleição

João Vitor Revedili João Vitor Revedil https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedil/ 03/08/2024 - 11:40 Para compartilhar:

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) confirmou sua candidatura à reeleição para a prefeitura de São Paulo neste sábado, 3, durante a convenção do MDB. O evento aconteceu na área externa da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), Nunes afirmou que irá melhorar a cidade de São Paulo e chamou o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, de “invasor de terras” e de apoiar a ditadura da Venezuela.

O evento foi marcado por críticas e indiretas a Boulos. Além de Nunes, Bolsonaro e o presidente do MDB, Baleia Rossi, criticaram o adversário e mandaram recados ideológicos. Enquanto Baleia afirmou que o PSOL destruiria a cidade, Bolsonaro foi mais enfático e chamou Boulos de “invasor de terras”. Ele nacionalizou a eleição ao criticar o PT, que indicou Marta Suplicy como vice do psolista, e afirmar que Boulos é apoiador de pautas como a liberação da maconha e o aborto.

Nunes confirma a sua candidatura em meio às polêmicas de possíveis desvios em creches na cidade. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o prefeito, acusado de receber valores através da Associação Amigos da Criança e do Adolescente (Acria). comandada por uma ex-funcionária da Nikkey, empresa de propriedade do emedebista.

Ricardo Nunes nega os crimes. No evento, o prefeito não comentou o caso e evitou uma coletiva de imprensa.

*Reportagem em atualização