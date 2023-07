Ao lado de Ben e JLo, Violet Affleck chama atenção por semelhança com a mãe, Jennifer Garner

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 23:59 Compartilhe

Violet Affleck (17) encantou (e chocou) internautas nesta terça-feira, 4. A adolescente, que é filha de Ben Affleck e Jennifer Garner, chamou a atenção por ser extremamente parecida com a mãe.

Violet foi fotografada ao lado do pai e da madrasta, Jennifer Lopez, em um evento do bilionário Michael Rubin em Nova York (EUA).

Apesar de ter atraído centenas de comentários por estar usando uma máscara de proteção durante o evento, a adolescente logo começou a ser comparada à mãe, protagonista de “De Repente 30”.

“A filha do Ben Affleck é literalmente a gêmea de sua mãe”, constatou um internauta, no Twitter. “O DNA do Ben Affleck não teve participação alguma, porque a filha dele é literalmente gêmea de sua mãe”, analisou outro.

Confira:

