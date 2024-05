Ao lado das tias, Virginia Fonseca faz ultrassom na TV: ‘É irmã que não acaba mais’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 15:28 Para compartilhar:

Virginia Fonseca já começou a comemoração pelo Dia das Mães e produziu um quadro muito especial no seu programa, “Sabadou” (SBT), que será exibido na próxima edição, dia 11. Ela reuniu no palco da atração as suas oito tias por parte de mãe, Margareth Serrão.

“É irmã que não acaba mais. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Sei que foi difícil juntar todas no mesmo dia”, agradece Virginia.

Além delas, esteve presente o pai coruja, o cantor Zé Felipe. A edição especial vai estrear o quadro “Mãe tá On”, que vai mostrar para todos o ultrassom de José Leonardo, terceiro filho do casal de influenciadores. Os dois já são pais de Maria Alice, de dois, e de Maria Flor, de um.

O exame foi realizado no palco do “Sabadou” pela ginecologista e obstetra Bruna Begosi, que se encarregará de mostrar detalhes da gestação de Virginia.

Ainda no palco, as irmãs Fonseca vão comentar o ciúme que o pai tinha delas e a respeito das brigas de família.

“Não existe família perfeita. Toda família, apesar do amor maior do mundo, existe a briguinha, porque ninguém é igual a ninguém”, declaram. “Nosso pai tinha muito ciúme da gente. Por ele, ficavam nove bruacas dentro de casa, não se casava nenhuma”, contam elas.