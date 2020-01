Ao lado da esposa, Wesley Safadão curte viagem em Jericoacoara

Wesley Safadão resolveu aproveitar uma viagem com sua esposa, Thyane Dantas, em Jericoacoara, no Ceará. Nesta terça-feira, 28, o cantor compartilhou com seus milhares de seguidores uma foto com sua amada, onde aparece tirando uma selfie.

“Tranquilidade e paz nesse paraíso que é Jeri com o meu amor”, escreveu ele na legenda da publicação.

Após a postagem, o clique do casal recebeu muitos elogios como: “Lindos”, escreveu uma seguidora, “Perfeitos demais”, deixou outra.

Confira a publicação do cantor em seu Instagram: