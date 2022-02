Ao L!, sósia de Gabigol reclama de ‘desdém’ do atacante do Flamengo: ‘Seria maneiro se desse uma moral’ Durante entrevista, o popular 'Gabigordo' revelou desejo de comemorar um gol com o tradicional gesto de Gabi junto ao ídolo no Maracanã

O Gabigordo, cujo nome é Jeferson Sales, foi o convidado da live do L!, desta sexta-feira (4), com transmissão simultânea no TikTok, YouTube e Facebook. O sósia de Gabriel, jogador do Flamengo, também comentou sobre desdém que atleta tem com ele, pontuando diferentes tratamentos de outras personalidades com seus fãs.

O ‘Casos de Família: Gabigol x Gabigordo’, que movimentou a web, após Jefersson falar da relação dos dois em uma entrevista ao ‘SBT Sports’. O atleta do Nova Cidade lamentou atitude do jogador e revelou, na live com o LANCE!, que gostaria que o ídolo apoiasse seu personagem, e sonha com uma comemoração de gol com o camisa 9 Rubro-Negro.

– Eu não posso dizer que eu conheci, nem que eu conheço porque eu tive oportunidade de tirar duas fotos com ele. Uma em Brasília e outra na Bola de Prata, em São Paulo. Foi oportunidade que tive de fã. Então, não posso dizer que conheço. Também sei que ele não curte muito. Já disse várias vezes, inclusive em reportagem em mídia nacional, disse que a minha ‘lata’ é pior que a dele. Fico triste porque eu queria muito que ele abraçasse. Imagina ele fazer um gol no Maracanã e viesse (comemorar com Gabigordo) – lamentou.

– Teve uma vez que ele veio correndo na minha direção. Achei que ele ia comemorar comigo, mas ele só pegou a placa e saiu. Seria muito maneiro se ele fizesse isso. Ele não tem a obrigação de gostar, mas seria muito maneiro se ele desse uma moral – completou Jefersson.

– Nem todos abraçam. Hoje recebi as fotos do Andreas, o sósia foi no Ninho do Urubu. Andreas deu a camisa para ele, tirou foto também. Lá no jogo (contra o Boavista) quando ele saiu, parou o carro para agradecer o carinho e falou para o sósia ir ao Ninho que ele daria uma camisa. O Sósia do Ferrugem já abraçou o cantor, que chamou ele para o palco também – pontuou o jogador do Nova Cidade.

Jefersson também comentou sobre o carinho que os sósias recebem da torcida e falou sobre reação que parte dos torcedores tiveram, no jogo contra o Boavista, xingando o jogador Pedro.

– Um torcedor ficou chamando o Pedro e quando ele olhou o torcedor falou ‘aqui seu sósia’. Ele olhou e fez uma cara, mas não falou nada. Não imaginava que a torcida abraçasse tanto a gente assim. Começaram a xingar ele, até o Bruno Henrique teve que pedir calma aos torcedores – contou.

– É uma coisa que a gente não esperava tomar essa proporção que tomou hoje. Mas não é qualquer um que colocamos no grupo porque precisamos saber a índole da pessoa, pois ela vai andar com a gente. Precisamos saber se ele não tem nenhum tipo de vício porque ele vai estar frequentando a nossa casa – completou.

Gabigol da torcida (como gosta de ser chamado) revelou sua participação no Cariocão 2022 da série B, pelo clube Nova Cidade, buscando o acesso para a série A, e, quem sabe, repetir o Multiverso mostrado no filme da Marvel ‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’ em que aparecem três versões do mesmo herói. Essa seria uma versão com mais de um Gabigol na série A do Campeonato Carioca.

Entretanto, a batalha do multiverso que está mais próxima de acontecer é a entre os sósias, que contará com um jogo no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, contou Jeferson, sem revelar datas.

O integrante do grupo dos Sósias Rubro-Negros foi o idealizador do vídeo com a máquina de clone e explicou como surgiu a ideia, além de contar como conheceu o novo integrante do grupo, que faz o personagem do recém-chegado, Marinho.

– Cada um dá uma ideia de vídeo. Esse eu que tive a ideia. Fiquei atrás de gelo seco o dia inteiro para fazer fumaça e não achei, mas pegamos um purificador e achei um livro. Assim, conseguimos fazer o vídeo com um pouco da ideia de cada um também.

Gabigol da torcida, assim como os Rubro-Negros está confiante e com expectativa de que o time levante muitas taças, mas para isso, e também para não sofrer com a torcida no seu pé, fez um apelo ao goleador do Flamengo.

– O Gabigol só não pode perder gol de cara para o goleiro, quase apanhei na torcida – disse o sósia em tom de brincadeira.

Veja outras perguntas durante o bate-papo:

Gabigordo da torcida, que se chama Jeferson Sales, mas é conhecido como Gabigol da torcida. É assim que quer ser chamado, né?

A câmera que engorda um pouquinho. Estou ficando no shape, fininho. Estou treinando direto com o Nova Cidade para disputar o Campeonato Carioca na série B.

Vai jogar o Cariocão da série B? Onde?

Vou continuar no Nova Cidade, fui muito bem recebido, já conversei com o presidente e ele falou que agora o clube voltará diferente, com força total e vamos seguir mais uma etapa rumo ao acesso.

O Gabigol da Torcida, a gente tem visto recentemente no filme da Marvel, por exemplo, neste último do ‘Homem-aranha’, apareceram três em um filme só. Se o seu time subir, vai ter um confronto do multiverso ano que vem?

Com certeza. Inclusive já estamos bolando um jogo dos Sósias Rubro-Negros contra os sósias do resto do mundo. Serão dois jogos, um feito aqui no Rio e outro em São Paulo.

O Flamengo contratou recentemente o Marinho e rolou uma máquina dos sósias. Explica de onde surgiu essa ideia.

Cada um dá uma ideia de vídeo. Esse eu que tive a ideia. Fiquei atrás de gelo seco o dia inteiro para fazer fumaça e não achei, mas aí pegamos um purificador e achei um livro, assim conseguimos fazer o vídeo com um pouco de ideia de cada um também.

Como vocês descobriram o Marinho?

O conhecemos em Caxias e ele sempre ficava falando que o Marinho ia para o Flamengo, isso quando ele ainda estava no Santos. Ficava me mandando mensagem direto. Quando saiu a contratação dele (Marinho), já apareceu aqui em casa doido para fazer o vídeo e querendo entrar para os Sósias. Depois que postamos o vídeo, já apareceram uns dez sósias querendo entrar para o grupo.

Como funciona? Vocês se encontram, são amigos mesmo ou é só nos vídeos e eventos?

Hoje somos uma família. Geralmente eles vem aqui em casa para dormir e ficar tomando banho de piscina, só dá trabalho (em tom de brincadeira).

Normalmente nos encontramos para fazer reuniões, ainda mais agora que estamos fazendo eventos beneficentes, estamos sempre juntos. Já estamos vendo até uma van para envelopar Sósias Rubro-Negros para podermos fazer as viagens. Está ficando cada vez mais profissional.

Rolou um remember com a irmã do Neymar?

Eu a encontrei uma vez, em São Paulo, na entrega da Bola de Prata. Estava ela e o Gabriel, eu só passei. Fiquei até com vergonha de falar com ela.

Como os jogadores do Flamengo recebem vocês? Como é o tratamento? Vocês chegaram a estar mais próximos? Soubemos de um acontecimento que teve no jogo Flamengo e Boavista.

Quem faz gol, beija na night. Hoje, é sexta-feira. Hoje, tem gol do Gabigol?

Sempre. Pode levantar a plaquinha hoje tem gol do Gabigol.

Qual é a expectativa com o Flamengo esse ano?

Ela é sempre alta. Quero estar em todos os jogos e vamos levantar mais uma taça, com certeza. Com o Marinho que joga demais, é explosivo, bate muito bem as faltas. No primeiro jogo fiquei feliz demais, ele ainda deixou o dele.

O Gabigol só não pode perder gol de cara para o goleiro, quase apanhei na torcida.

