Ao L!, secretário municipal de Saúde do Rio traça boas expectativas com índices da volta do público aos jogos

O secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, traçou um panorama positivo em relação ao retorno gradativo do público. Em entrevista ao “LANCE! na Jogada”, o médico sanitarista trouxe um balanço das primeiras partidas.

– É um desafio essa retomada, estávamos bastante preocupados. Mas a gente acompanhou estas pessoas que foram aos estádios. Primeiro, acompanhamos as pessoas que estavam vacinadas ao menos com uma dose, um percentual de 35% estava com uma dose da vacina, tivemos uma dose predominante e depois acompanhamos a testagem – e detalhou:

– Tivemos 131 pessoas que testaram positivo para Covid-19 e então elas foram retiradas da área de ingresso, não puderam retirar os bilhetes das partidas. Caso não tivessem sido testadas, acompanhamos durante 15 dias acompanhamos pessoas que tinham sintomas. Dez pessoas apresentaram sintomas deram negativo e teve um caso positivo. O único caso positivo aconteceu fora do Maracanã – complementou sobre os números divulgados até o dia 5 de outubro.

Aos seus olhos, há otimismo em relação aos eventos-teste serem realizados no Rio de Janeiro.

– Consideramos que a transmissão naquele local foi muito inferior do que na cidade como um todo. Além disso, na cidade como um todo transmissão está num nível moderado e baixo. Com isso, temos segurança para dizer que os eventos-teste são seguros para evitar a disseminação da Covid-19 – completou.

‘Consideramos que a transmissão naquele local foi muito inferior do que na cidade como um todo’, disse Daniel Soranz (Foto: Marcos de Paula/Divulgação Prefeitura do Rio)

Soranz mostrou tranquilidade também ao responder sobre os momentos de aglomeração vistos nas arquibancadas em jogos na cidade.

– É uma população que estava totalmente vacinada. O distanciamento e a máscara seriam uma proteção adicional, as pessoas estavam testado e os números falam por si, né?! Não houve transmissão, surto, contaminação, mesmo com as pessoas próximas uma das outras. Vimos eventos com teste mesmo sem máscara e sem aglomeração, a transmissão é muito mais baixa. Mesmo a gente não estando mais acostumado a ver as pessoas próximas uma das outras, sem máscara, se mostrou seguro com as pessoas devidamente vacinadas – disse.

Daniel Soranz mostrou boas perspectivas da Prefeitura em relação aos próximos jogos.

– Na partida com testagem está liberado com até 50% do público. Nossa expectativa é que a partir do mês de novembro, possamos ter uma retomada normal das partidas para pessoas totalmente vacinadas. Esperamos que em breve não seja mais necessário teste, mas sim comprovar somente situação vacinal completa. Com mais de 60 anos, três doses completas. Entre 15 e 59 anos, duas doses da vacina. Passaporte vacinal completo – disse.

O secretário de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro apontou quais são os protocolos para os jogos realizados na cidade no momento.







– O protocolo não muda, se mantém por enquanto. É de pessoas que precisam fazer teste (PCR com resultado negativo para Covid-19) e apresentar comprovante vacinal naquela data específica. A tendência é que os clubes mudem para pessoas totalmente vacinada. É assim que estamos trabalhando na Prefeitura aqui do Rio – disse.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais