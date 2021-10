Ao L!, Ronaldo Rodrigues fala sobre carreira e chegada de Argel Fuchs ao FC Alverca: ‘Vai nos fortalecer’ Revelado pelo Cruzeiro, zagueiro brasileiro, que já foi campeão Sul-Americano com a Seleção, contou que espera fazer história no primeiro clube de Deco em Portugal

Uma das promessas do Cruzeiro, o zagueiro Ronaldo Rodrigues, de 23 anos, defende as cores do FC Alverca, de Portugal. O primeiro clube da carreira do craque Deco contratou o treinador brasileiro Argel Fuchs para a sequência da temporada. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o defensor falou sobre o momento de sua carreira, a chegada do novo comandante e a experiência de atuar na Europa.

– A experiência de estar atuando em Portugal tem sido muito boa para mim. Vim do Brasil onde aprendi muitas coisas e chegando em Portugal aprendi um pouco da cultura deles também. Isso me ajudou a evoluir e a crescer como jogador. A diferença dentro campo entre Brasil e Portugal é mais na parte tática e mais um pouco na intensidade. Temos muita intensidade e isso para mim, tem me ajudado muito a evoluir no futebol – disse o atleta, que também falou sobre a experiência de defender o primeiro clube da carreira do craque Deco:

– A sensação é muito boa. O Deco iniciou aqui no Alverca FC e deixou sua história marcada e seu legado aqui. Eu como atleta de futebol espero muito seguir os passos que ele teve aqui. Ter uma carreira extraordinária como a dele, que é um exemplo muito importante a se seguir dentro do clube. Vejo isso com bons olhos e espero um dia estar fazendo história no futebol como o Deco fez – completou.

Em meio à contratação de Argel Fuchs, o FC Alverca não teve um bom início na Liga 3 – a terceira divisão do futebol português. A equipe ocupa a nona colocação do Grupo B com uma vitória, um empate e três derrotas. Ao ser questionado sobre a relação com os outros brasileiros do elenco, Ronaldo falou que já atuou com alguns no Brasil e destacou a contratação do novo treinador.

– A relação com os brasileiros é boa. Tem companheiros que já jogaram comigo em outras equipes no Brasil. e hoje fez parte do mesmo balneário (elenco) que eu. A disputa em uma vaga na defesa é sadia, normal. Todo mundo que estar brigando pelo seu espaço em prol de um único objetivo. temos muita qualidade no elenco e isso faz bem para todos. Nos faz evoluir mais.

Ronaldo Rodrigues em ação pelo FC Alverca (Divulgação/FC Alverca)

– A expectativa para a chegada do professor Argel é muito boa. Ele já jogou no futebol português (atuou no Porto e no Benfica) e conhece muito bem. Tem nos passado muita confiança, nos dado muitas dicas e sem dúvidas vai nos fortalecer bastante, e nos passar experiência e conhecimento, que ele tem de sobra – ressaltou, e analisou o início do alverca FC a Liga 3:

– Infelizmente não começamos muito bem a Liga 3 (terceira divisão de Portugal). Mas isso não gera desconfiança entre nós. Sabemos que temos um grupo forte, qualificado e que temos que trabalhar. Com muito trabalho e dedicação, pensando jogo após jogo, para buscar os quatro primeiro colocado, pois a gente tem um grupo qualificado para isso – salientou.







O zagueiro foi revelado pelo Cruzeiro e defendeu as cores da equipe celeste dos 13 aos 20 anos. Na época em que defendia a Raposa, o jogador foi convocado pela Seleção Brasileiro Sub-17, e teve a oportunidade de conquistar o Sul-Americano e disputou o Mundial da categoria em 2015.

– Os primeiro passos no Cruzeiro foram muito importantes para a minha carreira como jogador de futebol e como pessoa. O clube me formou como homem e atleta. Devo muito ao clube, que tenho total carinho e respeito. Estou sempre de longe acompanhando. O Cruzeiro terá minha torcida independente de onde estiver. Vou sempre torcer pelo clube. Infelizmente está passando por uma situação difícil na Série B, algo que jamais pensei que um dia o clube fosse passar. Pela grandeza do clube, o veremos na elite do futebol brasileiro novamente – finalizou.

