Ao L!, Rojas explica renovação com o São Paulo e manda recado aos torcedores: ‘Acreditem em nós’ O atacante vive sua melhor fase no Tricolor, sendo importante para a conquista do Campeonato Paulista. Recentemente, o equatoriano renovou seu vínculo com o clube

O atacante Joao Rojas, do São Paulo, concedeu entrevista exclusiva para o LANCE!, na qual falou sobre o atual momento do time e de sua renovação de contrato. O atleta comentou, também, sobre sua relação com o treinador Hernán Crespo.

Sendo um dos nomes importantes da equipe na campanha do título do Campeonato Paulista de 2021, Rojas falou sobre o caminho do São Paulo até a final. Sob o comando do treinador argentino Hernán Crespo, o camisa 7 teve boas participações no início da temporada são-paulina, vivendo sua melhor fase com a camisa tricolor.

– Todos jogos em que disputei foram especiais, cada jogo uma história, pois estava fora então a cada jogo que fazia, dava meu melhor. A partida final foi marcante – conta o equatoriano.

O atacante mostra ter uma boa relação com o comandando do São Paulo. Com Crespo, o jogador tem ganhado cada vez mais minutos e tido atuações de impacto.

Na coletiva de Hernán Crespo após a conquista do Paulistão, Rojas foi um dos que mais festejou e comemorou ao lado do treinador, inclusive brincando bastante com ele e pedindo uma foto. Ao falar do técnico, o atacante são-paulino revela sua gratidão pelas chances recebidas e mostra sua bola relação.

– Nosso treinador Hernán é um profissional que me deu muito apoio e atenção, agradeço muito a ele pelas oportunidades. Procuro atendê-lo dentro de campo – comenta o jogador.

Vivendo sua melhor fase no Tricolor, Rojas renovou seu contrato com o clube. Com seu novo vínculo, o atleta deve permanecer na equipe do Morumbi até o final de 2021. Sobre a renovação, o equatoriano contou que sempre quis permanecer no clube e se mostrou grato pelo tratamento recebido.

– Muitas coisas foram ditas neste período, sempre tive vontade em ficar no São Paulo, clube que me acolheu nos momentos difíceis, então de certa forma queira retribuir com bons jogos e títulos – afirmou.

Sobre a temporada que tem pela frente, Rojas deu um recado para o torcedor, se mostrando otimista com as possíveis conquistas do clube.

– Acreditem em nós, nosso time está fechado, estamos empenhados em trazer mais alegrias a vocês.

