Ao L!, Roby Porto revela novo projeto e volta às transmissões da NBA

Voz da NBA nos canais SporTV nos últimos anos, Roby Porto voltará às telinhas para narrar as emoções da liga norte-americana de basquete. Em entrevista ao ‘De casa com o L!’ desta quarta-feira, o narrador revelou que narrará os jogos do League Pass para o Brasil no retorno da campeonato, a partir do dia 30 de julho, e mostrou empolgação com o projeto.

– Todos os jogos do League Pass serão transmitidos em português. Os jogos que não são transmitidos pelo SporTV, ESPN e Band, que possuem os direitos, serão transmitidos (em português), e a primeira fase dos playoffs. É um projeto legal e bacana, vai ser legal voltar a narrar basquete porque jamais queria ter parado – contou.

A NBA suspendeu as atividades durante a pandemia do novo coronavírus, em março. Com um formato diferente, a liga norte-americana retorna com apenas 22 equipes e com jogos sendo realizados apenas na “bolha” da Disney, em Orlando, na Florida. O narrador avaliou as mudanças e apontou os favoritos ao título da temporada.

– É difícil dizer quem é o favorito. Continuo achando que no Leste tem o Bucks e Raptors são os dois times que chegam junto com o Celtics, e no Oeste o Lakers e o Clippers, mas tem o Nuggets e o Rockets. Vamos ver os primeiros jogos de amistosos para ver como as equipes vão render, terão desfalques de jogadores que optaram por não ir. Se o caminho for como estava sendo no final da temporada, não tem como fugir dessas equipes – avaliou.

Roby Porto trabalhou na ESPN com as transmissões da Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Espanhol e NBA entre 1995 e 2005, e ficou conhecido pelo público na TV a cabo. Em 2006, foi para o Grupo Globo e transmitiu jogos de futebol e basquete por 14 anos. Consolidado com a voz da NBA no SporTV, deixou o canal em 2019 após não ter o contrato renovado.

O NBA League Pass é uma plataforma de streaming que transmite os jogos da liga norte-americana de basquete. O assinantes podem assistir até mais de 1,230 jogos durante toda a temporada, incluindo playoffs e finais ao vivo ou sob demanda pelo aplicativo da NBA para smartphone, tablets ou via web.

Confira o bate-papo completo com Roby Porto:

