Ao L!, Luis García, ex-Barcelona, aposta em empate para ‘El Clásico’: ‘Não acho que haja nenhum favorito’ Ex-atacante espanhol do Barcelona falou ao LANCE! sobre sua prévia para o confronto entre seu antigo time e o Real Madrid, neste domingo

Luis Garcia, ex-jogador do Barcelona, falou ao LANCE! sobre a sua prévia para o confronto entre a equipe blaugrana e o Real Madrid, que ocorre neste domingo, às 11h15 (de Brasília). De acordo com o espanhol, este ‘El Clásico’ deve terminar em empate.

– Bem, eu não acho que haja nenhum favorito em ‘El Clásico’. Nunca. Não importa o quão bem cada equipe esteja jogando. Quando se chega ao jogo, vimos, por exemplo, o Barcelona jogar muito, muito bem, pouco antes de ‘El Clásico’, e ser derrotado para o Real Madrid no Bernabéu – disse.

Luis García fez questão de afirmar que o clássico entre as duas grandes equipes espanholas é preciso ser analisado por fora. Mesmo com o momento de Barcelona e Real Madrid, o confronto é sempre imprevisível.

– ‘El Clásico’ deve ser visto fora do contexto e tirado do contexto. Não importa o quão bem os jogadores estão jogando, quão bem as equipes estão jogando, quais jogadores eles têm em cada equipe. É tudo uma questão de sensações, o nível de desempenho dos jogadores – falou.

O ex-jogador também falou sobre a presença de muito jovens jogadores neste ‘El Clásico’, como Vinicius Jr e Rodrygo para o lado do Real Madrid, e Gavi e Ansu Fati para o lado do Barcelona. Ainda assim, García afirmou que os experientes dos dois elencos tem funções a cumprir.

– Muitos jogadores jovens vão jogar ‘El Clásico’ desta vez. Mas isso pode ter um grande efeito em ambos os lados. Há jogadores que, devido à sua juventude, gostariam de fazer mais do que realmente são capazes, deveriam fazer, e isso pode não beneficiá-los. Existem outros jogadores que precisam de fazer mais porque são experientes.

Enfim, Luis García falou ao LANCE! sobre o jogo em si, mas fez questão de afirmar que, mesmo com o desempenho recente das duas equipes, não é possível decidir qual dos dois adversários deste domingo é o grande favorito para vencer.

– Então, são essas dicas de pequenos detalhes em partidas como essa que marcam a diferença. No papel, podemos dizer que o Real Madrid é o favorito, porque está em posição superior na tabela, mas é muito mais do que isso. O Real Madrid acabou de conseguir bons resultados na Champions League, mas olhamos para os resultados da LaLiga nos últimos dois ou três jogos e não são assim tão bons. Então, o que devemos seguir: o último jogo da Champions League ou os últimos jogos da LaLiga, quando não tiveram bons resultados? O mesmo se aplica ao Barcelona, ​​você sabe, uma vez que o Barcelona venceu um jogo, a confiança voltou. É uma combinação diferente, temos que analisá-la de uma perspectiva diferente.

Em um comentário, Luis García adicionou sobre os comandantes das duas equipes, salientando a importância que suas decisões terão na disputa do clássico.

– Os dois treinadores se conhecem muito, muito bem, os dois agora que qualquer mudança de jogador em qualquer momento da partida pode ser crucial, decisiva. Alterar a posição dos jogadores em campo também é importante.

O ex-atleta seguiu em sua fala sobre os dois treinadores e suas escolhas recentes, falando sobre como mudanças táticas feitas por Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Ronald Koeman, do Barcelona, ainda são interrogações para a partida.

– Ancelotti, outro dia, disse que testou em campo um 4-4-2 e não se convenceu disso, pela forma como pontua os seus designs. Ele prefere manter a combinação 4-4-3. Koeman tentou com os três defesas-centrais – também não resultou. Então, um desses tipos de situações, isso não funciona no ‘El Clásico’. É uma partida diferente.







Ao falar o seu placar esperado pelo jogo, Luis García seguiu em sua linha de não garantir favoritos para o confronto, e fez a sua aposta no empate entre Real e Barça.

– Há algum favorito? Bem, se você torce para o Real Madrid, seu favorito é o Real Madrid. Se você é um torcedor do Barcelona, ​​você tem o Barcelona como favorito. Olhando de fora, vai ser um empate no fim de semana, porque não acho que nenhum dos times seja superior ao outro. E mesmo que fosse, bem, eu poderia dizer que o Barcelona é melhor, mas acho que o Real Madrid vai ganhar.

Por fim, Luis García encerrou a sua fala ao dizer que é necessário degustar o clássico espanhol, e ainda terminou com uma previsão sobre um jogo mais compacto no domingo.

– O que é importante é que gostemos do jogo, cada ‘El Clásico’ é especial, cada ‘El Clásico’ é diferente. O que é importante para nós curtirmos o jogo antes do próximo domingo. Assim, o Barcelona pode ficar muito na defesa, e realmente ter que empurrar muito para o ataque, ou fazer um jogo muito mais compacto – concluiu.

Barcelona e Real Madrid enfrentam-se neste domingo, às 11h15 (de Brasília), no Camp Nou.

