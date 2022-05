Ao L!, Leandro Amaro reforça papel de carrasco contra o Corinthians: ‘Tenho um histórico bom contra eles’ Zagueiro e capitão da Portuguesa-RJ disse que o elenco está confiante para fazer um bom jogo contra o Timão na Copa do Brasil





Corinthians e Portuguesa-RJ se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na partida, o zagueiro e capitão da Lusa carioca, Leandro Amaro, busca construir mais um capítulo positivo contra o clube alvinegro.

O defensor atuou por duas temporadas no Palmeiras, onde conquistou a Copa do Brasil de 2012. Além do título com o elenco do Verdão, ele foi as redes contra o Timão no empate por 1 a 1 no Dérbi da semifinal do Paulistão de 2011. Naquela ocasião, o Corinthians avançou à final, onde foi derrotado pelo Santos.

Em entrevista ao LANCE!, Leandro relembrou o histórico positivo contra o time do Parque São Jorge, e disse que o elenco está confiante para conseguir a classificação às oitavas de final.

– Sempre bom duelar contra um time grande, ainda mais falando de Corinthians que tenho um histórico bom de jogar contra eles. Me sinto muito bem diante dessa situação, focado, sabemos do nosso potencial e o primeiro jogo mostrou isso. E quanto ao grupo estamos confiantes, vamos jogar para ganhar – afirmou o zagueiro ao L!.

No jogo de ida, a Portuguesa-RJ teve um começo surpreendente, marcando aos dois minutos do primeiro tempo após um roubo de bola no campo do Timão, mas levou o empate nos minutos finais da primeira etapa.

Para o duelo na Neo Química Arena, Leandro Amaro disse que a Lusa carioca vai tentar se impor mesmo jogando fora de casa, e o elenco quer evitar a decisão por pênaltis.

– Vamos tentar impor nosso ritmo e indo pra cima, mas quando estivermos sem a bola vamos marcar duro, firme, para poder conseguir ganhar deles e passar de fase. Vencer dentro dos 90 minutos é importante para não precisar levar aos pênaltis – ponderou.

A equipe carioca faz campanha surpreendente até aqui na Copa do Brasil, tendo eliminado CRB e Sampaio Corrêa, respectivamente, nas fases anteriores. Leandro quer que time incorpore o mascote do clube para derrubar um gigante do futebol brasileiro.

– Nosso mascote é a zebra. Temos um time bom, organizado e estamos muito confiantes, acreditamos no nosso trabalho – afirmou.

Ao chegar na terceira fase da competição, a Portuguesa-RJ já levou para casa R$ 3,27 milhões em premiações, mas o clube quer mais. Leandro Amaro falou sobre o que significaria eliminar o Corinthians na Neo Química Arena.

– Significaria que nosso trabalho está no caminho certo e dando resultado. Nós jogadores, comissão técnica e todo staff e nosso presidente, estamos todos focados nos objetivos desta temporada – concluiu o zagueiro.

Como a partida de ida terminou 1 a 1, qualquer empate leva o confronto aos pênaltis, já que nesta fase da Copa do Brasil não há o gol qualificado, “gol fora”.

