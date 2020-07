Ao L!, brasileiro que jogou com Kalou elogia contratação do Botafogo: ‘Currículo muito rico’ Em entrevista ao LANCE!, Túlio de Melo, parceiro de ataque do marfinense no Lille, da França, afirma que o atleta terá um impacto positivo para o futebol brasileiro

Salomon Kalou desembarcará no Brasil no segundo semestre de julho com a esperança de ser uma das estrelas do Botafogo. O marfinense de 34 anos chega após seu contrato com o Hertha Berlin, da Alemanha, acabar. Com passagem marcante pelo Chelsea no início da década, o atacante traz consigo um currículo respeitável.

Além da importância dentro de campo por onde passou, Salomon Kalou é um cara querido pelas pessoas fora das quatro linhas. Quem garante isto é Túlio de Melo, atacante com passagem recente pela Chapecoense, que atuou com o marfinense no Lille, da França, em 2012 e 2013.

– É um cara muito querido, nota dez, muito simples. Nunca vi ele se exaltar, levantar a voz. É muito bacana, se dá bem com todos, era muito querido. É uma pessoa muito boa. Está sempre de bom humor e de bem com a vida. Está sempre brincando, era querido demais – lembrou, em entrevista ao LANCE!.

No clube francês, Kalou viveu um cenário semelhante ao que encarará no Botafogo. O Lille, que hoje é um clube que investe em jovens valores e tem um sistema baseado em grandes vendas para times do primeiro escalão europeu, estava se ajeitando para iniciar tal trajetória e contou com o marfinense para tal. No Alvinegro, o atacante deve pegar os últimos meses da transição para o cenário de clube-empresa.

– Kalou tem um currículo muito rico. Certamente vai somar ao projeto do Botafogo, trazer muita experiência. Vai ter essa parcela de responsabilidade, mas acredito que colocar o peso inteiro nas costas dele não é legal não. Achar que ele vai resolver a situação… O futebol é um esporte coletivo, ele sozinho não resolve a vida não, precisa de companheiros e o Botafogo tem uma equipe boa. Acredito que a responsabilidade tem que ser dividida, até para ele ficar mais tranquilo para jogar – alertou Túlio de Melo.

Nos Dogues, Kalou e Túlio de Melo atuaram juntos em 25 oportunidades – nestas, o marfinense marcou 12 gols e o brasileiro balançou as redes duas vezes. O atacante de área relembrou como foi jogar com o novo jogador do Botafogo.

– O Kalou é um jogador bastante completo. Finaliza com as duas pernas, inteligente, veloz. Quando eu joguei com ele isso era notável. Jogador de grande qualidade, muito técnico. É um cara muito inteligente dentro de campo. Tenho certeza que vai agregar ao Botafogo – analisou.

Kalou e Túlio de Melo são amigos até hoje. O brasileiro revelou que conversou com o marfinense sobre o Botafogo antes da assinatura e garantiu que empenho não vai faltar por parte do africano.

– A gente conversa sim. Não chegamos a falar sobre a mudança para a mudança para o Brasil. Falamos da possibilidade dele vir para o Botafogo e certamente ele está muito interessado no projeto. Tem situações particulares dele que envolvem o Brasil e sei que ele encara isso como um grande desafio – declarou.

Túlio de Melo enxerga a contratação como positiva. O atacante, que se aposentou em 2018, acredita que a presença de jogadores renomados no país vão valorizar o futebol brasileiro.

– O Kalou pode trazer um impacto positivo para o futebol brasileiro, assim como o Honda e outros jogadores estrangeiros. Acredito que esse caminho inverso só tem a somar. Normalmente, os jogadores só vão daqui para a Europa. Agora temos esses grandes jogadores vindo para o Brasil, é um país que gera muita curiosidade deles – finalizou.

