Ao fazer revelações sobre ficar com homem e mulher, Bethânia já namorou cantor famoso e mãe de ator

Ao ser questionada sobre maternidade, a artista disse que pensou em ser mãe mais nova: “Já quis ser mãe quando tinha 18, 19 anos. Sou muito maternal, por incrível que pareça. Mas sou assim com as minhas amizades. Além disso, tenho meus afilhados, sobrinhos, sobrinhos-netos”, completou. A IstoÉ Gente relembra abaixo que Maria Bethânia já namorou com cantor famoso e a mãe de um ator. Saiba quem! Namoro com o cantor Fábio Jr. Em 2019, Maria Bethânia foi convidada pelo programa ‘Conversa com Bial’, da TV Globo. Na atração, a veterana afirmou ter sido namoradeira e revelou já ter namorado o cantor Fábio Jr. “Podem morrer de inveja! Gato demais! Bom demais!”, disse ela. Bethânia ainda contou para Pedro Bial que o seu primeiro amor, aos 17 anos de idade, foi o diretor Augusto Boal. Casamento discreto com a mãe do ator e apresentador João Vicente de Castro

Em julho do ano passado, o casamento de Maria Bethânia com a estilista Gilda Midani se tornou assunto nas redes sociais, após viralizar um vídeo antigo em que elas aparecem dando um beijo na boca durante uma festa. Muitas pessoas ficaram surpresas, pois não sabiam que a artista vivia um relacionamento com a mãe do ator e apresentador João Vicente de Castro.

Bethânia e Gilda estão juntas desde 2017, mas ambas mantêm o relacionamento longe dos holofotes.