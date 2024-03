Ao Fantástico, Wanessa Camargo nega racismo e confirma término com Dado Dolabela

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 17/03/2024 - 23:48 Para compartilhar:

Wanessa Camargo deu sua primeira entrevista após sua expulsão do Big Brother Brasil 24. A ex-participante falou sobre a sua saída depois que bateu no pé de Davi por um descuido e acabou sendo retirada do programa após uma denúncia do baiano.

Durante o bate-papo com Renata Ceribelli, no Fantástico, a cantora abriu o jogo sobre os seus problemas de convivência com o motorista de aplicativo e admitiu que teve atitudes que se enquadram no racismo estrutural, sem que ela percebesse.

“O que aconteceu foi que ele tinha algumas atitudes. Outras pessoas incomodadas com ele, muito primeiro que eu, vinham me trazer essas questões”, afirmou.

Ela falou o que achou de estar sendo chamada de racista. “Eu tenho que ter a humildade de olhar onde estou errando, o que posso fazer para aprender”.

A cantora ainda falou sobre a declaração que fez nessa semana, através das suas redes, assumindo que, após ver as cenas, entende que as suas atitudes se enquadram como racismo.

“O que eu quis dizer nesse vídeo é que eu não tive a intenção de cometer racismo em nenhum momento […] O que eu reconheci, é que eu sou uma pessoa branca privilegiada e que eu nunca vou saber como algumas palavras que para mim não tem nenhum efeito, podem ter sido sensíveis a outras pessoas. Para mim sempre foi sobre o jogo. Nunca foi nada sobre a cor. Nunca foi”.

Ainda na entrevista, a filha de Zezé Di Camargo confirmou o fim de seu relacionamento com o ator Dado Dolabella.

“Nós terminamos o relacionamento. Neste momento, eu preciso da minha família, e cuidar dos meus filhos… E não estamos mais juntos como casal”, completou Wanessa Camargo.

“Eu não sou os 55 dias que eu passei lá. Eu sou 40 anos de vida. Eu tenho 40 anos de vida onde eu tô aqui no mundo, sendo mais um coração nesse mundo, sabe, pulsando e errando e aprendendo”, finalizou.

