Ao contrário de Rodrigo Simas, relembre famosos que não tiveram medo de assumir sexualidade

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 24/01/2024 - 14:45 Para compartilhar:

O ator Rodrigo Simas, de 32 anos, abriu o coração em entrevista ao programa “Na Piscina com Fê Paes Leme”, do GNT, que foi ao ar na terça-feira, 23. Na atração, ele, que estará na segunda fase do remake da novela das 21h “Renascer“, da Globo, relatou os desafios que enfrentou ao se assumir bissexual no início de 2023.

“Eu demorei para entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, entendeu?”, explicou.

O galã ainda confessou que acreditava que não teria mais espaço na TV após a revelação. “Foi um processo para mim. Era um lance que eu tinha há dez anos, por exemplo, de ‘Sou gay. Ah, não, sou hétero. Ah, não posso ser por causa da minha profissão, não vou ter mais papel'”.

Diferentemente de Simas, no entanto, algumas celebridades assumiram seus relacionamentos sem medo do julgamento alheio. A seguir, relembre algumas delas com a IstoÉ Gente:

Fernanda Souza

Fernanda Souza, que teve um relacionamento de 8 anos com Thiaguinho, assumiu o namoro com Eduarda Porto em abril de 2022. “Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós… AMOR É AMOR”, declarou, na legenda de sua primeira publicação com a namorada.

Billie Eilish

A cantora americana Billie Eilish “saiu do armário” no final de 2023, em entrevista à “Variety”. No entanto, de uma maneira inusitada: ela disse estar “surpresa” pelo fato de as pessoas não saberem que ela não é hetero. “Eu me sinto atraída pelas mulheres como pessoas. Eu me sinto atraída por elas para valer. Mas eu meio que pensei: ‘Não é óbvio?'”, declarou.

Nanda Costa

O relacionamento de Nanda Costa e Lahn Lahn foi assumido publicamente em 2018, mas nunca foi um segredo para pessoas próximas. Juntas, as duas são mães das gêmeas Kim e Tiê, de 2 anos.

Bruna Linzmeyer

Também LGBTQIA+, Bruna Linzmeyer tem relacionamentos públicos com mulheres desde 2016. Além da cineasta Kity Féo, ela namorou Juca Visman — homem trans que, à época, ainda se identificava como mulher — e a DJ Marta Supernova.

Em entrevista à “Caras”, a atriz declarou: “A gente se apaixona por pessoas, não pelo sexo delas. A paixão é por um ser humano, não importa o gênero.”

Elliot Page

Possivelmente uma das transições de gênero mais polêmicas de Hollywood, o ator Elliot Page se assumiu homem trans em dezembro de 2020. Em entrevista à “Vanity Fair”, no entanto, ele relatou que “sabia 100% que era um garoto desde que era uma criancinha”.

Leonardo Vieira

Intérprete de José Inocêncio na primeira fase da novela “Renascer” de 1993, Leonardo Vieira também não teve problemas para se assumir. Ele declarou em 2016, ao “Ego”: “Não estava saindo do armário porque nunca estive dentro de um. Se galãs não podem se assumir gays eu não sei, mas fiz e estou aqui.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias