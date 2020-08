Ao 46 anos, Preta Gil revela que está tentando engravidar do segundo filho

A cantora Preta Gil, de 46 anos, que já é mãe de Franscisco Muller, de 25, fruto do seu ex-relacionamento com o ator Otávio Muller, revelou em uma entrevista a um canal no Youtube, que estar tentando ser mãe novamente.

Casada com o professor de Educação Física Rodrigo Godoy, Preta falou sobre o desejo de engravidar do segundo filho: “Essa vontade de aumentar a família nunca passa porque eu sou mãe nata. Sou mãe de muita gente, não só do Francisco (…) Eu tenho vontade de ter mais filhos, sim. Para mim, o relógio biológico já venceu há algum tempo. Eu tenho 46 anos. Então, já usei alguns recursos que poderia para engravidar. Ainda tenho outros. Mas o que considero é que Deus que define. Quando Ele quiser, e se Ele quiser… Depois que eu esgotar todas essas possibilidades de ser mãe biológica, aí a gente pode começar a pensar em adotar”.

A artista ainda disse da possibilidade de adotar uma criança. “Eu tenho muita vontade de adotar. Já Rodrigo ainda está trabalhando na cabeça dele. Isso é natural. Ele é muito jovem, tem 31 anos. Ele nunca pensou, assim (em adotar)… Para ele, ele quer biológico. Também não tem pressa… Quer dizer, pressa tem no sentido de que posso…. Liberado está há muito tempo. Estou usando os recursos que posso. Já fiz alguns tratamentos para engravidar. Eu falo para ele: “Esse bebêzinho vai vir. Ele pode vir da minha barriga ou de outro lugar também”. É uma coisa que, como casal, a gente vai amadurecendo na vida”, concluiu.

