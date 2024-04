Anya Taylor-Joy publica fotos de seu ‘casamento secreto’ e mostra bolo inusitado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/04/2024 - 17:06 Para compartilhar:

Nesta semana, a atriz Anya Taylor-Joy revelou detalhes do seu “casamento secreto” com o músico Malcolm McRae, celebrado em 2023. Em suas redes sociais, ela postou novas fotos da reservada cerimônia, que aconteceu em Nova Orleans.

“Há dois anos, no primeiro de abril, me casei secretamente com meu melhor amigo em Nova Orleans. A magia daquele dia está enraizada em cada célula do meu ser, para sempre”, escreveu.

Entre as fotos, a atriz mostrou um detalhe que chamou a atenção dos internautas: realistas, os bolos eram feitos em formado de corações humanos “anatomicamente corretos”.

“Sim, esses são bolos de coração anatomicamente corretos. Sim, sou [o vampiro] Lestat”, continuou a atriz, se referindo ao icônico personagem fictício das obras de Anne Rice.

Confira as fotos aqui

