Anvisa: Vacina contra Covid deve ser liberada no menor tempo possível

O diretor-presidente interino da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres, disse nesta segunda-feira (19) que a vacina contra a Covid-19 deve ser liberada no menor tempo possível.

Barra Torres, que passou por sabatina na tarde dessa segunda no Senado para ser confirmado no cargo, afirmou que não é possível dar uma data para a vacinação contra a doença do novo coronavírus.

“Esta agência dará a resposta no melhor tempo, o menor possível, é claro. Porque nós temos, todos nós, familiares, parentes que já faleceram por causa dessa doença. Então, o nosso interesse é institucional e, é claro, também pessoal, como cidadãos”, disse.

O diretor-presidente da Anvisa teve sua indicação aprovada por 14 votos a 3 na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e agora a votação deve ir para plenário, o que deve ocorrer ainda nesta semana.

