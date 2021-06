Anvisa autoriza mais 7 Estados a importarem doses da Sputnik V

SÃO PAULO (Reuters) – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou na terça-feira mais sete Estados a importarem doses da vacina russa contra Covid-19 Sputnik V nas mesmas condições controladas que havia estabelecido para outras unidades da Federação no início deste mês.

Com a decisão, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás poderão importar doses do imunizante desenvolvido pelo Instituto Gamaleya, de Moscou. As doses poderão ser aplicadas em somente 1% da população desses Estados para permitir o monitoramento da vacina pela Anvisa e uma ação imediata da agência caso necessário.

“A Anvisa receberá relatórios periódicos de avaliação benefício-risco da vacina; a vacina deverá ser utilizada em condições controladas com condução de estudo de efetividade, com delineamento acordado com a Anvisa e executado conforme Boas Práticas Clínicas; a Anvisa poderá, a qualquer momento, suspender a importação, distribuição e uso das vacinas importadas”, disse o órgão regulador em nota.

A Anvisa determinou que o Amapá poderá importar 17 mil doses da vacina, Rio Grande do Norte e Mato Grosso 71 mil doses cada, Rondônia 36 mil doses, Paraíba 81 mil, Goiás 142 mil e Pará 174 mil.

Em decisão tomada por sua diretoria colegiada em 4 de junho, a Anvisa autorizou, com condições, a importação de doses da Sputnik V após inicialmente rejeitar o pedido feito por Estados do Nordeste, alegando questões de segurança com o imunizante.

(Reportagem de Eduardo Simões)

