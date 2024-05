Anvisa aprova resolução mais rígida para prescrição do Zolpidem

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 11:02 Para compartilhar:

Os diretores da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovaram por unanimidade, durante uma reunião na quarta-feira, 15, uma resolução mais rígida para a prescrição e venda do Zolpidem, medicamentos indicados para tratamento de insônia.

De acordo com o texto, a partir do dia 1° de agosto, a medicação só deve ser disponibilizada mediante prescrição médica do tipo azul, de controle mais rigoroso e independentemente de sua concentração. Antes havia uma brecha que permitia que concentrações de até 10mg do Zolpidem fossem prescritas em receitas brancas de duas vias, uma para o paciente e outra para a farmácia.

Segundo a Anvisa, as empresas poderão até o dia 1° de dezembro fabricar embalagens com tarja vermelha. Após essa data, todos os medicamentos à base de Zolpidem deverão conter a tarja preta nas embalagens.