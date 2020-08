Anvisa aprova aplicação de 2ª dose da vacina de Oxford

SÃO PAULO, 10 AGO (ANSA) – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta segunda-feira (10), a aplicação em voluntários da segunda dose da candidata a vacina da Universidade de Oxford contra o novo coronavírus.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e explica que todas as pessoas que já receberam a primeira dose do medicamento devem tomar o reforço da imunização entre quatro e seis semanas depois do início do tratamento.

Além disso, todos os brasileiros que não receberam a vacina, até o momento, precisarão respeitar o intervalo de quatro semanas para testarem a segunda dose.

De acordo com a Anvisa, a expectativa é de que novas informações sejam acrescentadas nos estudos, principalmente agora que aumentou a idade máxima dos voluntários de 55 para 69 anos. A mínima, porém, se mantém em 18 anos.

Para a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o início da fase 3 de testes da vacina é “um degrau a mais” no avanço da pesquisa.

A vacina é uma das mais promissoras para combater o novo coronavírus e está na terceira e última fase de estudos clínicos, quando é avaliada sua eficácia para imunizar seres humanos. Essa etapa acontece simultaneamente no Brasil, Reino Unido e na África do Sul.

Chamada ChAdOx1 nCoV-19 , a vacina utiliza um adenovírus de chimpanzés para apresentar a proteína spike ao sistema imunológico. (ANSA)

