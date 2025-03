Anvisa alerta para riscos de botox falsificado após casos de botulismo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta nesta quarta-feira, 16, para profissionais de saúde que realizam procedimentos com injeção de toxina botulínica – popularmente conhecida como botox – para fins estéticos ou terapêuticos, após duas notificações de botulismo em decorrência da aplicação da substância.

As ocorrências acontecem, principalmente, por conta do uso de produtos falsificados. “A toxina botulínica é uma proteína produzida pela bactéria Clostridium botulinum, que é o agente do botulismo, mas é purificada e trabalhada para ser usada de forma médica, de modo que se tenham os benefícios sem os riscos”, destaca Alessandra Romiti, assessora do departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

A toxina, quando registrada na Anvisa e aplicada de forma correta, é segura e eficaz, ressalta a dermatologista. “A função dela é agir na junção neuromuscular, que é junção do nervo com o músculo, e isso reduz a contração do músculo. Por isso, é utilizada na estética para o tratamento das rugas de expressão”, explica Alessandra.

“O problema é que, com a banalização de procedimentos estéticos realizados por profissionais não habilitados e em lugares não adequados, temos visto a compra de produtos de distribuidores não cadastrados, que vendem produtos falsificados e sem nota fiscal”, critica.

Em nota, a SBD destaca que apenas produtos de procedência certificada devem ser usados em procedimentos estéticos. “A falsificação de toxinas botulínicas representa um risco expressivo à saúde dos pacientes, podendo acarretar complicações graves, como fraqueza muscular severa e, em casos extremos, quadros de botulismo, conforme alertado pela Anvisa”, diz a entidade.

A sociedade ainda enfatiza que os pacientes têm o direito de saber quais produtos serão utilizados no tratamento. Nesse sentido, é recomendado conferir o rótulo antes da aplicação para garantir que o produto seja seguro e original, e as clínicas devem registrar o lote e o fabricante no prontuário para permitir o rastreio da substância.

“Ademais, a realização desses procedimentos deve ser conduzida exclusivamente por profissionais devidamente qualificados. Dermatologistas e cirurgiões plásticos são os especialistas médicos habilitados para a aplicação segura da toxina botulínica, seguindo padrões técnicos e científicos reconhecidos internacionalmente”, alerta a SBD.

A Anvisa também lista recomendações para o uso da substância:

– Utilize somente produtos aprovados pela Anvisa e dentro do prazo de validade. A consulta da regularidade de uma toxina botulínica pode ser feita pelo sistema de consultas, usando dados como nome do produto ou CNPJ do fabricante, disponíveis na embalagem.

– A aplicação deve ser feita por profissionais habilitados e em serviços de saúde autorizados pela vigilância sanitária local. A regularidade do estabelecimento deve ser checada diretamente com a vigilância sanitária do município.

– Siga as orientações da bula, especialmente em relação ao intervalo necessário entre as aplicações. O período de espera varia de acordo com o tipo de produto.

– Aos profissionais, é importante perguntar aos pacientes sobre o histórico de injeções de toxina botulínica, incluindo a data, indicação e as doses de aplicações prévias, de forma a garantir que as aplicações ocorram em intervalos adequados.

O que é botulismo?

O botulismo é uma doença grave e pouco comum. Ela pode se manifestar de diferentes formas: o infantil, mais comum entre crianças de 3 a 26 semanas, geralmente é causado pelo consumo de mel de abelha; o alimentar, a forma mais comum, ocorre pela ingestão da toxina presente em alimentos contaminados ou mal conservados, como conservas e produtos enlatados.

Outra manifestação é o botulismo por ferimento, mais raro, que acontece quando lesões são contaminadas pela toxina. Já o iatrogênico, também raro, surge quando há uma injeção excessiva da toxina em procedimentos médicos ou estéticos – este foi o registrado pela Anvisa.

Os sintomas iniciais incluem visão borrada, pálpebras caídas, fala arrastada e dificuldade para engolir e respirar. Em casos graves, a doença pode causar paralisia muscular generalizada e até a morte.

“A pessoa pode ter a paralisação da musculatura da movimentação, da deglutição ou da via respiratória. A doença é grave e é preciso procurar ajuda médica para tomar antídotos e receber tratamento de suporte para que não corra risco de vida”, frisa Alessandra.

Segundo a Anvisa, a aplicação imediata de antitoxina botulínica é crucial para neutralizar a toxina no sangue e prevenir a progressão da paralisia e possíveis complicações.

Em caso de suspeita da doença, a Anvisa deve ser notificada por meio do VigiMed. A notificação, segundo a Agência, é essencial para identificar novos riscos, atualizar o perfil de segurança dos medicamentos e desenvolver medidas corretivas quando necessário.