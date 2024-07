Anvisa abre processo após análise identificar alto teor de álcool em pães de forma

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2024 - 11:23 Para compartilhar:

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) abriu um processo após uma pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor mostrar que há presença de álcool em produtos de diversas marcas populares de pães de forma.

+ Pesquisa mostra presença de álcool em pães de forma

Por meio de nota enviada ao site IstoÉ, a Anvisa afirmou que tomou conhecimento sobre a pesquisa, divulgada na quinta-feira, 11, e abriu uma investigação sobre o caso, a qual subsidiará possíveis medidas a serem adotadas, caso a agência entenda necessárias.

Segundo a pesquisa, se os pães de forma fossem bebidas, os produtos de cinco marcas seriam considerados alcoólicos, ou seja, com teor de álcool superior a 0,5%: Visconti (teor alcoólico de 3,37%), Bauducco (1,17%), Wickbold 5 Zeros (0,89%), Wickbold Sem Glúten (0,66%), Wick Leve (0,52%), e Panco (0,51%).

O levantamento ainda apontou que algumas marcas não passariam no teste do bafômetro, pois duas fatias do pão de forma da marca Visconti teriam o equivalente a 1,69 g de álcool; da Bauducco, a 0,59 g; e da Wickbold 5 Zeros, a 0,45 g.

O texto afirmou que a contaminação dos pães com álcool pode ocorrer no momento de a indústria acrescentar conservantes nos produtos. “O álcool usado para diluição do conservante [colocado após o pão passar pelo forno] deve ser evaporado até o consumo em si do pão, mas se houver um abuso na quantidade do antimofo ou em sua diluição, isso pode não ocorrer e ocasionar em um pão com um teor de etanol muito elevado”, finalizou.

*Com informações da Agência Brasil