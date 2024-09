Anúncio de formação da nova Comissão Europeia é adiado por uma semana

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/09/2024 - 13:37 Para compartilhar:

A apresentação do novo Colégio de Comissários europeus, que estava marcada para quarta-feira (11), foi adiada para a próxima terça-feira (17), anunciou um porta-voz da Comissão Europeia, braço Executivo da UE.

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, se reuniria nesta quarta-feira com os altos funcionários do Parlamento Europeu para discutir os detalhes e posteriormente apresentar publicamente a sua nova equipe.

No entanto, a decisão da Eslovênia de trocar o seu candidato a representante no Colégio de Comissários, substituindo um homem por uma mulher para contribuir para a igualdade de gênero, forçou o adiamento do anúncio por uma semana.

“Baseando-se nisto, a Comissão pediu ao Parlamento Europeu para adiar a apresentação da presidente Von der Leyen (…) até que a lista de nomeados esteja completa”, disse o porta-voz.

Von der Leyen pediu aos países-membros que lhe dessem a opção de escolher entre um candidato masculino e uma candidata feminina, mas o pedido foi seguido apenas pela Bulgária e ignorado pelos restantes.

Inicialmente, apenas nove mulheres foram nomeadas para servir ao lado de Von der Leyen, incluindo a ex-primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, que deverá ser confirmada como chefe da diplomacia do bloco.

A nova equipe completa será apresentada na próxima terça-feira (17) na sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, observou Mamer.

Todos os candidatos terão que obter confirmação no Parlamento Europeu, onde serão submetidos a sabatina pelos eurodeputados e a um posterior voto de confirmação.

Após o anúncio do adiamento, o bloco dos socialistas e democratas do Parlamento pediu uma “distribuição justa” dos cargos.

A eurodeputada Valérie Hayer, chefe do grupo liberal Renew Europe, admitiu, por sua vez, que a composição era “um exercício difícil”, enquanto o bloco liberal centrista disse se manter “vigilante”.

