SP: Anúncio de apartamento “detonado” por R$ 890 mil viraliza nas redes sociais

O anúncio de um apartamento de 121 m² por R$ 890 mil no bairro do Paraíso, em São Paulo, chamou a atenção dos internautas no Twitter. No entanto, não foi porque o valor parecia um bom negócio.

As imagens do imóvel com três quartos, dois banheiros e uma vaga na garagem, mostravam um apartamento detonado, com pintura desgastada, diversos móveis velhos e enferrujados e caixas de papelão.

Os detalhes inusitados do imóvel renderam diversos comentários. Alguns chegaram comparar o apartamento à casa da atriz Bruna Linzmeyer.

o preço é pq a Bruna Linzmeyer morou aí pic.twitter.com/Q9xKbqXeIm — jonathan 🇧🇷🌹 (@jonathaanrp) September 10, 2020

diferencial: armário embutido o armário: pic.twitter.com/1CkYA8NsaI — doença do rato (@idiossincr4sia) September 10, 2020

uma sacola de lixo não…. A pic.twitter.com/JhlneVwlnN — Aline Xavier (@alnxavier) September 10, 2020

Veja também