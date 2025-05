Anúncio atrai 400 candidatos a prefeito em ilha na Alemanha

Partidos na remota Wangerooge, no Mar do Norte, publicaram o anúncio em jornais. Comunidade de 1.100 habitantes sofre com escassez de mão de obra qualificada.Com um anúncio de emprego, três partidos políticos na remota ilha de Wangerooge, no norte da Alemanha, conseguiram atrair mais de 400 candidatos ao cargo de prefeito da comunidade localizada na região de Frísia Oriental, que tem uma população de cerca de 1.100 habitantes.

A grande quantidade de interessados surpreendeu as legendas União Democrata Cristã (CDU) – do chanceler federal Friedrich Merz –, Partido Social-Democrata (SPD) e os Verdes, que integram o conselho administrativo da ilha e são responsáveis pela campanha publicitária.

O anúncio de emprego foi publicado em jornais locais no final de março. "Conosco, você pode moldar o futuro em uma posição responsável", dizia o reclame.

Após a boa receptividade, os três partidos estão confiantes em encontrar um candidato conjunto para as eleições para prefeito em 17 de agosto.

Processo de seleção

A descrição do cargo inclui, entre outras coisas, gestão responsável da administração municipal, apoio às finanças, à ordem pública e aos recursos humanos, bem como tarefas representativas. Uma condição imposta pelo partido prevê que o candidato escolhido deverá ter sua residência principal e se radicar em Wangerooge.

Além disso, também é exigida formação universitária ou qualificação profissional equivalente ao ensino superior, além de experiência profissional pertinente à função.

As normas do estado da Baixa Saxônia, que abrange Wangerooge, também impõem alguns requisitos formais. Podem ser prefeitos somente pessoas com idades entre 23 e 67 anos que tenham com nacionalidade alemã ou de outro Estado-membro da UE. O mandato é de 8 anos.

Escassez de pessoal qualificado

A partir de agora, os partidos deverão entrevistar os candidatos, primeiro por meio de videoconferências e depois presencialmente na ilha.

O cargo na ilha do Mar do Norte está vago desde a renúncia do último prefeito no outono de 2023, após um desentendimento com o conselho local.

Uma declaração conjunta dos três partidos explicando o anúncio de emprego afirma que Wangerooge também sofre com a escassez de trabalhadores qualificados.

"Encontrar novos funcionários com qualificações profissionais em administração para uma ilha, algo que já é difícil no continente, parece quase impossível", diz a nota, acrescentando que a administração municipal já carece de pessoal qualificado suficiente até para treinar novos funcionários.

Experiências anteriores que deram certo

A ilha teve recentemente boas experiências com anúncios de empregos públicos. Em 2018, os três partidos já haviam usado anúncios em jornais para procurar candidatos adequados para o cargo após a morte inesperada do então prefeito.

A busca teve êxito e Marcel Fangohr, que assumiu a prefeitura na época, também foi encontrado com a ajuda de um anúncio, que naquele ano atraiu entre 40 a 50 candidatos.

A procura por um novo faroleiro em Wangerooge em 2024 também pode ter ajudado na busca por um novo candidato, disse o membro do conselho administrativo da comunidade Peter Kuchenbuch-Hanken, dos Verdes. No ano passado, um anúncio de emprego colocado pela prefeitura viralizou na internet e atraiu a atenção de todo o país para a ilha.

